Гонконгский грипп в России: чем опасен, какие симптомы

Гонконгский грипп, также известный как грипп А (H3N2), был обнаружен в шести регионах России. Три пациента с этим вариантом гриппа были выявлены в Пермском крае, а ранее случаи заражения были зарегистрированы в Сахалинской, Тюменской, Орловской, Амурской областях и в Забайкалье.

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Мы поговорили с иммунологами, чтобы узнать, насколько опасен этот штамм гриппа и что можно ожидать в ближайшие месяцы.

Иммунолог Николай Крючков объясняет, что гонконгский грипп стал известен в конце 60-х годов, вызвав одну из трех пандемий гриппа в XX веке. С тех пор он стал сезонным и в прошлом сезоне составил большую часть заболеваемости в России. По его словам, в этом сезоне ожидается, что H3N2 будет крайне распространен.