Названы вакцины от гриппа, которыми лучше привиться в этом году

«Однако в этом году ситуация уникальная — фактически между ними нет различий. Так произошло потому, что в период пандемии исчез вирус гриппа В Ямагатской линии (в середине 1980-х годов вирусы группы В разделились на две линии — Ямагатскую и Викторианскую). Поэтому в этом году и трехвалентные, и четырехвалентные вакцины «работают», – рассказал специалист.