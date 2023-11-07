В РФ выросло количество заболевших COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперштаб.

За прошлую неделю показатель заболеваемости ковидом на 100 тысяч населения составил 24,13. Рост заболеваемости отмечается в 73 субъектах Российской Федерации, в 18 регионах этот показатель выше среднего по стране.

Госпитализировано 5042 человека, это на треть больше, чем на предыдущей неделе. При этом количество выздоровевших также растет — от инфекции вылечились 22 993 человека, что на 10,8% больше, чем неделей ранее.

С 30 октября по 5 ноября в стране от коронавирусной инфекции умерли 63 человека.