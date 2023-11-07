Назван неочевидный симптом разрушения поджелудочной железы

Боль в области спины может указывать на серьезные проблемы с поджелудочной железой, рассказал на своем YouTube-канале кандидат медицинских наук гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. По его словам, у пациентов появляется опоясывающая боль, когда разрушение органа идет быстрыми темпами и не поддается лечению.

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Болит вокруг, потому что рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга, — сказал врач.

В результате нарушения работы органа может развиться острый панкреатит, добавил врач. Это очень опасное заболевание, когда клетки поджелудочной железы отмирают и разрушаются. Чаще всего к таким последствиям приводит чрезмерное увлечение алкоголем и вредной едой, объяснил Вялов.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Сидоркина объяснила, что появление седины в молодом возрасте может указывать на гормональные заболевания. В частности, по ее словам, на выработку меланина, отвечающего за пигментацию волос, может негативно влиять нарушение функций щитовидной железы.