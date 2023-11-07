Что делать с «косточкой» на большом пальце

Кандидат медицинских наук Анна Полякова рассказывает, как забота о ногах поможет сберечь здоровье.

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У вас проступает «косточка» на большом пальце стопы. А еще, дайте угадаю: болит поясница, случается недержание мочи, периодически бывают вздутия живота и отёки ног к вечеру. Врачи давно поставили варикоз сосудов. Откуда узнала? Все очень просто.

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Главная функция наших стоп — амортизация и принятие нагрузки в движении тела. Если стопа работает плохо, то нагрузка от неё перемещается выше по телу: к коленям, пояснице, тазобедренному суставу. Плохо в стопе — плохи дела во всём теле, но особенно в области таза. Особую роль в стопе играет большой палец. Именно через него приходится перекат веса при движении и формировании арки стопы.

Если свод стопы не выполняет свою арочную функцию (нарушение осанки, плоскостопие и др.), то начинается деформация сустава большого пальца. Организм пытается компенсировать дефект и начинает наращивать площадь сустава, формируя косточку. Нарост растёт, вызывает боль.

Тазовое дно — это мост между правой и левой ногой, лоном и пояснично- крестовым отделом позвоночника. Косточка на пальце через какое-то время выдаст проблемы в тазовом дне: от гипертонуса и хронической боли до слабости мышц таза, пролапсов и недержания мочи.

Многие советуют провести операцию по удалению косточки. Это панацея? Нет! Если вы не занимаетесь осанкой, работой с тазом, не подбираете обувь, не придерживаетесь диеты, то шишка вырастет опять и опять. Давайте разберем по пунктам, что же провоцирует шишку на пальце. Это: смещение оси таза впереди, прогиб в пояснице, беременность и повторные роды, неправильная обувь, смещение оси тела.

С причинами разобрались. Что делать в этой ситуации? На начальных этапах можно обойтись без операции. При комплексном подходе и реабилитации тазового дна в том числе. Кроме этого, есть еще несколько важных рекомендаций:

1. Выбирается комфортная обувь;2. Вставляем в нее специальные прокладки для сустава, снижающие давление от обуви;3. Назначаются специальные лекарственные средства;

4. Физиотерапевтические процедуры (ударно-волновые процедуры, озокерит, электрофорез);