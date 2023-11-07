Врач назвал неопровержимые признаки надвигающегося инфаркта

Долголетия можно достичь при соблюдении различных ограничений и генетической предрасположенности к этому. Но не все могут обуздать свои потребности и вести здоровый образ жизни. Как понять, что инфаркт уже стучится в жизненные врата, рассказала в интервью «Российской газете» КМН, кардиолог Анна Кореневич.

По мнению кардиолога, о скором приближении инфаркта миокарда говорит целый ряд признаков.

«У многих людей незадолго до приступа может отмечаться тревожное ощущение в груди - дискомфорт в виде жжения, сдавливания или сжатия, причем это не боль. Зачастую это наблюдается ранним утром - в период с 5-7 часов утра», - предупреждает Кореневич.