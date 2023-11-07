Врач Астраханцев рассказал, как часто нужно проводить самоосмотр родинок

Проводить самоосмотр своих родинок желательно раз в месяц. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.

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Особенно важно проводить самоосмотр людям со светлой кожей, так как у них риск развития злокачественных новообразований кожи выше.

По словам врача, самый простой способ самоосмотра — так называемый метод гадкого утенка. Для начала необходимо ознакомиться с общим видом своих родинок. Они должны быть одного размера и формы, без каких-либо изменений.

— Если на фоне обычных родинок выделяется крупная родинка неестественной формы, это может быть сигналом наличия злокачественного новообразования, — отметил врач в комментарии РИАМО.

Злокачественные родинки чаще всего неровные, имеют неоднородный цвет. Такие родинки часто меняют размер и форму.

При обнаружении подозрительной родинки важно обратиться к онко-дерматологу для проведения дополнительных исследований.

В свою очередь онколог Ольга Машкова добавила, что меланома, выявленная на ранней стадии, хорошо поддается комплексному лечению. В зависимости от стадии заболевания пациенту могут назначить хирургическое удаление образования и поражённых лимфоузлов, передает Царьград.