Инфекционист Темник рассказала, что нового появилось в лечении COVID
В стране снова наметился подъем коронавирусной инфекции. За последнюю неделю уровень заболеваемости вырос до 18 случаев на 100 тысяч населения - это сразу на 30% больше, чем неделей раньше. Министерство здравоохранения обновило рекомендации по профилактике и лечению COVID. Какие нововведения предусмотрены, "Российской газете" рассказала врач-инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Елизавета Темник.
"Сейчас COVID протекает в более легкой форме, чем в начале пандемии. И по протеканию он больше схож с другими сезонными респираторными инфекциями. В частности, мы видим меньший процент тяжелых пневмоний с выраженной дыхательной недостаточностью", - пояснила доктор Темник.
Тем не менее, случаи тяжелого течения и развития осложнений все же есть: за последнюю неделю в больницы отправлено 3,7 тысяч пациентов, зафиксировано также 67 смертельных исходов (данные Оперативного штаба при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции).
Какие симптомы коронавируса
"У большинства заразившихся одним из последних вариантов коронавируса каких-то специфических симптомов мы не видим. Аносмия - исчезновение ощущения запахов, и дисгевзия - нарушения вкуса, - встречаются редко. А остальные симптомы - повышение температуры, ломота в теле, слабость - более-менее схожи и при гриппе", - отмечает Елизавета Темник.
Поэтому без теста определить, чем вы заразились в случае появления симптомов простуды - не получится. Кстати, сократился у COVID и инкубационный период: сейчас, как и при гриппе, c момента заражения до появления симптомов в среднем проходит трое суток.
Хроникам надо поберечься
"Сейчас больше внимания уделяется больным с сочетанной патологией - они в группе риска. Например, тема моей кандидатской диссертации - это изучение, как протекает COVID у пациентов с хроническим гепатитом С.
Есть свежие научные данные, которые подтверждают, что COVID снижает резистентность (чувствительность) организма к другим инфекциям, серьезно ослабляет иммунитет и ухудшает состояние других внутренних органов. Поэтому легко относиться к этому заболеванию я бы не стала", - подчеркивает доктор.
Новые рекомендации по лечению COVID
"В обновленных рекомендациях Минздрава появились некоторые изменения. В раздел патогенетического лечения добавлены противовоспалительные препараты "Амбервин Пульмо" и "Цезарокс Эпи". Первый - аналог лей-энкефалина, предполагается, что он снижает длительность симптомов коронавирусной инфекции. Его назначают как внутримышечно, так и ингаляционно в течение 10 дней. Показания "Цезарокс Эпи" - это предотвращение прогрессирования дыхательной недостаточности при тяжелом или среднем течении заболевания", - рассказала инфекционист.
В раздел "Особые группы пациентов" добавлена информация по лечению COVID у людей с бронхиальной астмой и туберкулезом. Последствия сочетанной инфекции при туберкулезе еще до конца не изучены, они могут быть достаточно тяжелыми, поэтому теперь предлагается обследовать больных и на туберкулез, одновременно с тестированием на коронавирус.
Также в документ добавлены сведения о препарате второго поколения моноклональных антител, предотвращающего тяжелое течение COVID. Сейчас продолжаются его международные исследования.
Также обновлены данные по профилактике заболевания.
"Детям от 6 до 11 лет рекомендована вакцинопрофилактика с помощью комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-Вак-Д",- отметила доктор Темник.
Еще одна появившаяся дополнительная возможность защититься от COVID - применение отечественного препарата азоксимера бромида (полиоксидония). В разгар пандемии более тысячи врачей, работавших в красной зоне, в экспериментальном порядке получали этот препарат для снижения риска заболевания - и действительно, они заболевали COVID в три раза реже по сравнению с группой контроля. Это же лекарство Минздрав рекомендовал также для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа у взрослых и детей начиная с 3-х лет.