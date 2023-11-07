Врачи рассказали о рисках развития и лечении тахикардии

Учащённое сердцебиение может быть вызвано фибрилляцией предсердий, которая является наиболее частой формой нарушения ритма сердца.

Не каждое учащение сердцебиения является причиной для тревоги. Впрочем, часто люди не знают, когда пора обращаться за медицинской помощью. Также мало кто осведомлён о факторах риска, которые могут способствовать сердечным аритмиям, включая фибрилляцию предсердий.

В последнее время всё больше людей сталкиваются с учащённым сердцебиением, или тахикардией. Но вот хорошая новость: не все случаи тахикардии представляют собой серьёзные нарушения сердечного ритма. Чаще всего повышенный пульс является результатом стресса или беспокойства, и не несёт угрозы здоровью, хотя и может вызывать тревогу у пациента.

Однако если у вас продолжают возникать так называемые экстрасистолы и связанные с ними беспокойства на протяжении длительного времени, следует пройти медицинское обследование. Электрокардиограмма может дать полную картину состояния. Если тахикардия появляется вновь и сопровождается одышкой, головокружением или болями в груди, обследование должно быть незамедлительным. Основными факторами риска для сердечных аритмий считаются употребление алкоголя, повышенное артериальное давление и избыточный вес.

Иногда нарушение сердечного ритма может быть обусловлено нехваткой калия, что может быть вызвано, среди прочего, приёмом некоторых медикаментов, таких как диуретики и мочегонные средства при высоком давлении, которые удаляют из организма жидкость и электролиты, включая калий. Симптомами нехватки калия могут быть утомляемость или, при значительном дефиците, мышечные боли. Но этот дефицит можно быстро определить с помощью анализа крови.

Помимо прочего, учащённое сердцебиение может быть вызвано фибрилляцией предсердий, которая является наиболее частой формой нарушения ритма сердца. Она может возникать эпизодически и длиться от 30 секунд и более. При этом сердце может биться слишком быстро или медленно. Только около 20–30 процентов пациентов замечают такие эпизоды учащения сердцебиения.