Гастроэнтеролог рассказал о симптомах острого панкреатита
Острый панкреатит – состояние, требующее немедленной врачебной помощи. Об этом на своём канале в YouTube рассказал гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
По словам специалиста, распознать острый панкреатит можно по опоясывающему характеру боли, которая появляется со стороны спины и живота.
«Болит вокруг, потому что рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу», — рассказал специалист.