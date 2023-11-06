Врач рассказала, сколько витамина D можно принимать

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале объяснила, какие виды витамина D существуют и в какой дозировке его необходимо принимать.

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По словам специалиста, витамин D доступен в двух формах - жирорастворимой и водорастворимой.

"Поскольку у большинства людей имеется дефицит или недостаточность витамина Д, использование больших доз (5000-15000 МЕ) более чем оправдано, потому что профилактической дозой в 400 МЕ поднять показатель будет невозможно", - пишет врач Диляра Лебедева.

Но эндокринолог также подчеркивает, что из ее слов вовсе не следует, что нужно закупаться витамином Д и бесконтрольно его принимать.

Перед приемом врач советует сдать анализ, чтобы проверить содержание витамина D в крови. По результатам анализа лечащий врач подберет необходимую дозировку.

Опасен не только дефицит, но и переизбыток витамина. Диляра Лебедева назвала основные симптомы избыточного количества витамина D: