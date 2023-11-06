Названа одна из причин женского бесплодия и рождения детей с патологиями
Одной из причин женского бесплодия и рождения детей с тяжелыми патологиями является употребление алкоголя, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, спиртные напитки нарушают гормональный баланс в организме, из-за чего в матке происходит изменение эндометрия. Это, в свою очередь, влияет на способность женщины вынашивать ребенка.
Алкоголь нарушает гормональный баланс в организме за счет чрезмерного объема получаемых с алкоголем эстрогенов. В матке происходит изменение эндометрия, что препятствует прикреплению к нему оплодотвореной яйцеклетки. <...> Поэтому злоупотребление алкоголем, регулярное употребление, угрожает женщине бесплодием или рождением ребенка с тяжелыми нарушениями, — объяснил Умнов.
Кроме прочего, этиловый спирт повреждает яйцеклетку, добавил специалист. Беременность в этом случае может не наступить вовсе.