Нюансы коррекции зрения линзами, лазером или очками

«Ночные» линзы используются только во сне, а после пробуждения снимаются, и в течение дня зрение 100%. Что касается лазерной коррекции зрения, данная процедура — косметической, и действительно позволяет вернуть высокую остроту зрения. Но помните, что избавившись от миопии с помощью операции в 30 лет, например, не значит, что после 40 вы не начнете использовать уже очки для чтения, — подытожила Барышникова.