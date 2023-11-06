Доктор объяснила, почему сдерживать чихание опасно для жизни

Не всегда обстановка располагает к проявлению всех своих состояний: некоторые, например, предпочтут сдержать чих в общественном месте. Однако делать этого не стоит, заявила изданию Mirror доктор Тереза Ларкин.

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По словам специалиста, когда мы так поступаем, на некоторые органы и ткани оказывается чрезмерное давление. И оно может быть опасно для жизни.

Повышение давления, например, способно привести к аневризме головного мозга: это возможно при наличии ослабленного кровеносного сосуда. Он лопается, кровь проникает в мозг и вызывает его серьезное повреждение.

А если во время чихания закрывать не только нос, но и рот, то может произойти разрыв горла. Такой случай был зафиксирован в Великобритании в 2018 году.

Сопротивление чиханию во время простуды или гриппа также грозит ушной инфекцией. Это объясняется тем, что в процессе нос очищается от всего, чего там не должно быть, и прежде всего от бактерий.