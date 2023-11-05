Ученые установили, у каких людей реже развивается сахарный диабет

Диабет второго типа является самым распространенным среди пациентов с той болезнью. Он есть у 95% диабетиков и обычно развивается у людей старше 45 лет.

После масштабного анализа данным от фитнес-трекеров ученые установили, как связана физическая активность и диабет второго типа. Оказалось, что физически активные люди сталкивались с болезнью намного реже. Таким образом, эффективной профилактикой диабета второго типа можно назвать простую ходьбу и физическую активность.

За четыре года наблюдений в группе участников эксперимента появилось 97 новых случае болезни, сообщает Medical Xpress. При этом те, кто ходил больше, имели лучшую защиту. У проходивших в день не менее 10 тысяч шагов риск диабета был на 44% ниже, чем у людей, делавших только 6 тысяч шагов за день.