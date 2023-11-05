В Китае доказали эффективность традиционных таблеток для поддержания эрекции

Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Ethnopharmacology. Таблетки Вуби Шаньяо (WSP) - лекарство времен династии Тан, правившей с 618 по 907 год. Их давали пожилым мышам в течение восьми недель. Ученые оценивали эректильную функцию мышей, половое поведение, качество спермы, уровень половых гормонов и оценивали состояние яичек. Результаты показали, что введение WSP улучшает эректильную функцию, состояние почек, качество спермы и общую половую функцию.