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Доктор Мясников рассказал, помогает ли витамин С не заболеть в сезон простуд

Витамин С связан с укреплением иммунитета, но поможет ли он не заболеть в сезон простуд? На этот вопрос ответил доктор Мясников.

Доктор Мясников рассказал, помогает ли витамин С не заболеть
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По словам врача, витамин С можно принимать, но только с пищей, а не в форме таблеток.

В аптеку за витаминами ходить нельзя. Это не место, где дают витамины. Аптека – это место, где распределяют химические вещества под названием «витамины». Действуют они или не действуют? Сегодня наука говорит, что не действуют и могут быть даже вредны.

Хорошо работает витамин С из продуктов. Нутриентом богат шиповник, красный перец, квашенная капуста, цитрусовые. Но это не панацея, говорит Мясников.

«Предохраняет ли витамин С от простуды?» Ответ – нет. «Помогает ли витамин С легче перенести болезнь?» – да, он сокращает время болезни.

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