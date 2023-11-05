Доктор Мясников рассказал, помогает ли витамин С не заболеть в сезон простуд
Витамин С связан с укреплением иммунитета, но поможет ли он не заболеть в сезон простуд? На этот вопрос ответил доктор Мясников.
По словам врача, витамин С можно принимать, но только с пищей, а не в форме таблеток.
В аптеку за витаминами ходить нельзя. Это не место, где дают витамины. Аптека – это место, где распределяют химические вещества под названием «витамины». Действуют они или не действуют? Сегодня наука говорит, что не действуют и могут быть даже вредны.
Хорошо работает витамин С из продуктов. Нутриентом богат шиповник, красный перец, квашенная капуста, цитрусовые. Но это не панацея, говорит Мясников.
«Предохраняет ли витамин С от простуды?» Ответ – нет. «Помогает ли витамин С легче перенести болезнь?» – да, он сокращает время болезни.
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