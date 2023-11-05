Эксперт рассказала о нетипичных симптомах «Пиролы»

Обратите внимание на лицо: врач рассказала о нетипичных симптомах «Пиролы»
В некоторых странах активно распространяется вариант COVID-19, который получил название «Пирола». Врач общей практики Йоханнес Уйс в беседе с Express рассказал, что два симптома этого штамма могут появиться на лице.
Эксперт объяснил, что эти дополнительные признаки связаны с тем, что «Пирола» эволюционирует, чтобы конкурировать с другими циркулирующими сейчас штаммами.
В отличие от большинства предыдущих вариантов, COVID-19 «Пирола» может вызывать видимые симптомы на лице, такие как раздражение глаз и кожная сыпь.
Это признаки, которые, по мнению Йоханнеса Уйса, требуют консультации с врачом. Также на заражение новым вариантом могут указывать диарея и сильная усталость.
Эксперт добавил, что несмотря на появление новых симптомов, «Пирола» не опаснее других штаммов ковида.