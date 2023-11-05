Диетолог объяснила, почему готовая еда из магазина опасна для сердца

Покупные блюда зачастую готовятся на некачественном масле, плюс производители нередко кладут в продукты усилители вкуса, слишком много сахара и соли – это сильно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноева.

© 0Сетевое издание m24.ru

"Как правило, такая пища готовится на большом количестве дешевого масла, которое используется многоповторно. А потому человек получает трансжиры, которые поднимают холестерин низкой плотности, то есть плохой холестерин. Он повышает риск сердечных заболеваний – инсульта, инфаркта, атеросклероза, метаболического синдрома", – объяснила эксперт.

Вторая опасность – добавление усилителей вкуса. Ситуация усугубляется, если к блюду добавить газированный напиток или кофе с сиропом: так организм получает еще больше сахара.

"Кроме того, в готовой еде гораздо больше соли. Она мешает работе сердечно-сосудистой системы, повышает риск атеросклероза, лимфа начинает работать медленнее, не выводит токсины, тяжелые металлы. Человек набирает лишний вес и излишки межклеточной жидкости. Все это также провоцирует отеки, повышенную утомляемость", – предупредила диетолог.