Утро перед инфарктом: назван самый опасный симптом без боли

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич перечислила признаки, которые могут первыми предупредить человека о возможном инфаркте.

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У многих людей незадолго до приступа может отмечаться тревожное ощущение в груди - дискомфорт в виде жжения, сдавления или сжатия. Зачастую это наблюдается ранним утром - в период с 5-7 часов утра.

"Это не боль", - отметила кардиолог, добавив, что жжение и сдавливания могут проходить самостоятельно.

Длятся они, как правило, в течение нескольких минут. Пациенты сообщают о том, что "плохо было" в течение десяти минут. Кто-то говорит о "пятиминутном дискомфорте".

Кроме того, не стоит игнорировать такие сигналы, как неприятное ощущение в груди во время физической активности и дискомфорт, когда человек покидает теплое помещение и выходит на улицу (не исключена тепловая стенокардия).