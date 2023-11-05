Утро перед инфарктом: назван самый опасный симптом без боли

Утро перед инфарктом - врач Кореневич назвала самый опасный симптом без боли
Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич перечислила признаки, которые могут первыми предупредить человека о возможном инфаркте.
У многих людей незадолго до приступа может отмечаться тревожное ощущение в груди - дискомфорт в виде жжения, сдавления или сжатия. Зачастую это наблюдается ранним утром - в период с 5-7 часов утра.
"Это не боль", - отметила кардиолог, добавив, что жжение и сдавливания могут проходить самостоятельно.
Длятся они, как правило, в течение нескольких минут. Пациенты сообщают о том, что "плохо было" в течение десяти минут. Кто-то говорит о "пятиминутном дискомфорте".
Кроме того, не стоит игнорировать такие сигналы, как неприятное ощущение в груди во время физической активности и дискомфорт, когда человек покидает теплое помещение и выходит на улицу (не исключена тепловая стенокардия).
Ранее специалист перечислила продукты, с которыми стоит быть аккуратнее людям с заболеваниями сердца и сосудов, а также тем, кто считает себя здоровым человеком. Первое место в списке занимают быстрые углеводы (не только сахар, белый хлеб и сладкая выпечка). Не лучший вариант есть на постоянной основе гарниры из картошки, белого риса, макарон. Среди потенциально "запрещенных" продуктов - трансжиры, красное мясо и продукты его переработки, консервированные продукты (овощи - не исключение).