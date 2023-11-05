Врач назвала частые причины развития бронхиальной астмы

Простуды в разгар сезона респираторных инфекций, пересушенный воздух в доме из-за раскаленных батарей, пассивное курение - вот лишь некоторые неочевидные причины, которые могут спровоцировать развитие бронхиальной астмы. На самом деле триггеров больше, и лучше о них знать, чтобы уменьшить их присутствие в своей жизни и тем самым снизить риск заболевания. Что мы можем сделать для своего здоровья в осенне-зимний сезон, рассказала врач аллерголог-иммунолог клиники ЕМС Каринэ Варданян.

© 0Российская Газета

"Симптомы астмы могут проявиться и усугубиться абсолютно у каждого человека, даже не страдающего аллергией, если имеются провоцирующие факторы, - предупреждает доктор Варданян. - Если возникают затруднения дыхания, кашель, хрипы и свистящие шумы при вдохе и выдохе, если пациент жалуется на чувство сдавленности в груди - очень возможно, что это бронхиальная астма".

Видео дня

Аллерголог назвала главные причины, приводящие к развитию заболевания. Если не допускать их возникновения (а это в большинстве случаев в наших силах), - можно снизить риск заболеть.

1. Респираторные инфекции

"Респираторные инфекции, особенно грипп - один из основных факторов риска развития бронхиальной астмы. Поэтому необходимо защищаться от заражения, обязательно проводить сезонную вакцинопрофилактику", - советует доктор.

Если же прививки нет, то во время болезни бронхиальной астмой нужно по рекомендации врача усилить базисную терапию ингаляционными препаратами - доктор может изменить дозировку либо кратность применения лекарства.

2. Перепады влажности и температуры воздуха

Холод - один из триггеров бронхиальной астмы. Поэтому в холодное время года также может потребоваться усиление базисной терапии и обязательное наблюдение у аллерголога во время болезни. Влияют на ее течение и перепады влажности. Оптимальный уровень в помещении - 50-55%.

3. Физические нагрузки

Гиперчувствительность бронхов может быть связана с физическим перенапряжением. При чрезмерной физической нагрузке возникает спазм - это провоцирует приступ астмы.

"Таким пациентам нагрузки нужно дозировать. При проведении исследования функции внешнего дыхания можно определить, какой допустимый уровень нагрузки пациент может переносить", - пояснила Каринэ Варданян.

4. Пищевые аллергены

Внесезонный фактор - это воздействие пищевых аллергенов, особенно перекрестных.

"Если у пациента есть аллергия на пыльцу цветущих деревьев, трав, то могут быть перекресты с некоторыми продуктами. Например, если есть аллергия на березу, то при употреблении в пищу яблока может возникнуть реакция в виде кашля и першения в горле. Пищевая непереносимость может протекать, в том числе, как бронхиальная астма. Скорректировать рацион поможет аллергологическое обследование", - советует доктор.

5. Курение

Табачный дым, в том числе пассивное курение, - также значимый фактор риска. Электронные сигареты - не исключение.

6. Пылевые клещи

Аллергическую реакцию вызывают вещества, содержащиеся в продуктах жизнедеятельности клещей. Они раздражают слизистую дыхательных путей и провоцируют развитие бронхиальной астмы. Риск выше осенью и зимой, когда начинается отопительный сезон. Клещи нередко называют "постельными", так как они обитают в мягкой мебели, подушках, постельных принадлежностях, коврах, а также в книгах.

"Для профилактики нужно поддерживать прохладную температуру и нормальный уровень влажности, проветривать помещение, проводить влажные уборки и почаще менять постельное белье и полотенца", - отмечает аллерголог.

7. Стрессы

Вызвать приступ астмы может стресс - причем вызванный как отрицательными, так и сильными положительными эмоциями.