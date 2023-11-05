Врач назвала семь нетипичных симптомов диабета

«Классические симптомы диабета — постоянное чувство жажды, частое мочеиспускание, общая слабость, потеря или, наоборот, увеличение массы тела без объяснимых причин, постоянное сильное чувство голода. Кроме того, человек с сахарным диабетом может обратить внимание, что у него ухудшилось зрение, участились простуды, а ранки и царапины, даже совсем незначительные, стали заживать слишком медленно, особенно на стопах», — объяснила собеседница RT.