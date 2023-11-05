Онколог рассказал, как избежать проктологических проблем

Многие пациенты идут к проктологу только в тех ситуациях, когда уже не могут терпеть дискомфорт, а появившиеся симптомы становятся слишком пугающими. Однако любые проблемы, в том числе и проктологические, проще предотвратить, чем лечить.

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Кандидат медицинских наук, онколог, колопроктолог, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии Университетской клиники МГУ Даниил Маркарьян рассказал «Вечерней Москве», как не допустить проктологических проблем со здоровьем.

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Больше двигайтесь и правильно питайтесь

Одна из самых распространенных проблем, с которыми пациенты обращаются к проктологу — это геморрой. Среди факторов риска, приводящих к его появлению: сидячий образ жизни;нарушения стула;беременность и роды.

Один из главных советов, который можно дать для профилактики этого заболевания, касается изменения образа жизни. Важно больше двигаться, сбалансированно питаться, не забывая включать в свой рацион как можно больше клетчатки — она содержится в овощах и фруктах — пить достаточно воды. Это поможет не допустить запоров и других проблем со стулом, часто провоцирующих геморрой.

Приведите вес в норму

Другая часто встречающаяся проктологическая патология — колоректальный рак. Среди факторов, которые увеличивают риск развития этой формы рака, не последнее место занимает лишний вес. Каждые пять лишних килограммов повышают шансы столкнуться с заболеванием на 3 процента.

Именно поэтому стоит приложить усилия к нормализации веса — это снизит вероятность развития не только колоректального рака, но и многих других проблем со здоровьем.

Не пренебрегайте колоноскопией

Колоноскопия — пожалуй, одно из исследований, о котором существует больше всего мифов. Пациенты, услышав что-то от знакомых или прочитав в интернете, заранее боятся идти на колоноскопию, считая, что им будет больно и неприятно.

Однако сегодня исследование проводится максимально комфортно для пациента, а медикаментозный сон сводит на нет неприятные ощущения от процедуры. При проведении колоноскопии можно увидеть и убрать подозрительные полипы, которые могут переродиться в рак, или обнаружить уже появившиеся злокачественные образования на ранней стадии. Это одно из важнейших исследований, которое может спасти жизнь.\