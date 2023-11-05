Можно дома и иногда без антибиотиков. Врачи рассказали, как лечат пневмонию

Воспаление легких — нередкая история в осенне-зимний период. Болезнь может развиваться на фоне инфекций или как осложнение после ОРВИ. Особенно пневмонии стали бояться после пандемии коронавируса. О том, как правильно лечится воспаление лёгких и обязательно ли для выздоровления ложиться в больницу, рассказали врачи сервиса доказательной медицины в своём телеграм-канале.

© Секрет Фирмы

Что такое пневмония и кто в группе риска

Видео дня

Ткань лёгких состоит из тонких трубочек — бронхиол, которые завершаются микроскопическими воздушными мешочками — альвеолами. Последних у нас около 300 млн. При дыхании альвеолы наполняются воздухом, и через их стенки кислород попадает в кровеносные сосуды. Однако при воспалении лёгких альвеолы заполняет жидкость. Из-за этого кислорода в организм поступает меньше.

Обычно в сезон ОРВИ число пневмоний возрастает. Причём активность предшествующего лечения особой роли не играет. Уберечь себя от воспаления лёгких можно, сделав прививки от гемофильной инфекции, пневмококка, гриппа, кори и коклюша, отметили врачи.

Заболеть пневмонией могут все, но в группе риска маленькие дети и пожилые люди, люди с вредными привычками, хроническими болячками, а ещё те, кто живёт в плохих социальных условиях.

Диагностика пневмонии

Обычно заподозрить пневмонию помогают хрипы или слабое дыхание при прослушивании. Низкая сатурация тоже должна насторожить. Точный диагноз покажет рентген грудной клетки в двух проекциях. Причём в случае сомнений лучше, чтобы снимки посмотрел второй врач. Каждый может видеть пневмонию по-разному.

Также иногда есть смысл сдать анализ крови. Он поможет отличить бактериальную пневмонию от вирусной. Правда, возбудителя найти не всегда получается.

Лечение пневмонии у детей

Как правило, пневмонию лечат симптоматически: влажный прохладный воздух, обильное питьё, упражнения для разработки лёгких и специальный массаж.

Если это бактериальная пневмония, то потребуются ещё антибиотики. Причём таблетка даёт такой же эффект, что и укол. Так что если ребёнок боится уколов, не стоит его мучить.

Обычно лечение проходит дома. Но есть случаи, когда лучше отправиться в больницу:

тяжелое течение болезни;

возраст младше 6 месяцев;

плохой социальный статус семьи.

Держать ребёнка до выздоровления в постели не стоит. Если ему лучше, то можно и гулять, и купаться, и играть. Подвижные игры пойдут только на пользу.