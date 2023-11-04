Врач объяснила, могут ли иммуномодуляторы снизить риск простуды

Биоактивные добавки (БАД) и витамины не снижают риск заражения ОРВИ в сезон простуд. Об этом рассказала отоларинголог-хирург Анна Тишанская.

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— Под иммуномодуляторами понимают огромное разнообразие средств: это и БАДы, и препараты из растительного сырья, и комплексы витаминов, и лекарственные средства — бактериальные лизаты, интерфероны и так далее. Последние две группы препаратов стоит принимать только по назначению специалиста, — объяснила врач.

Учеными доказано влияние переохлаждения на иммунную защиту слизистой оболочки верхних дыхательных путей, добавила врач. Дело в том, что от низких температур капилляры сокращаются, а иммунокомпетентные клетки частично погибают. Все это приводит к повышенному риску ОРЗ. Оптимальным способом защитить себя в период вирусных заболеваний станет вакцинация, передает слова Тишанской Газета.ru.