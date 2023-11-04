10 препаратов, которые ни в коем случае нельзя запивать кофе

В целом кофеин может влиять на различные лекарства и витамины двумя способами — либо частично или полностью стирать их эффект, превращая в пустышку, либо вызывать те побочные действия препаратов, которых ранее не было. И на эти 10 видов лекарств нужно обратить особое внимание.