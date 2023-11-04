10 препаратов, которые ни в коем случае нельзя запивать кофе
В целом кофеин может влиять на различные лекарства и витамины двумя способами — либо частично или полностью стирать их эффект, превращая в пустышку, либо вызывать те побочные действия препаратов, которых ранее не было. И на эти 10 видов лекарств нужно обратить особое внимание.
Как подтвердил нефролог и доктор медицинских наук Кашиф Пирача, таблетки стоит запивать только водой, но есть несколько препаратов, которые хуже всего сочетаются с кофе.
- Препараты для щитовидной железы — кофе ослабляет их эффект в два раза или убирает совсем.
- Препараты от простуды и аллергии часто содержат возбудитель нервной системы вроде псевдоэфедрина, а кофе тоже чересчур бодрит, поэтому есть вероятность остаться с побочками, например, беспокойством, возбудимостью или бессонницей.
- Лекарства от болезни Альцгеймера теряют свою эффективность и защищают нейромедиатор ацетилхолин гораздо хуже.
- Антидепрессанты не только не смогут помочь в полной мере, но ещё и вызовут побочные эффекты вроде учащённого сердцебиения, бессонницы и перепадов настроения.
- Препараты от сахарного диабета становятся менее действенными. Кофеин вообще ухудшает симптомы болезни и повышает риск осложнений, а если запить таблетки кофе с молоком или сахаром — станет ещё хуже.
- Лекарства от астмы имеют ряд побочных эффектов, а кофе способствует их проявлению. Речь идёт о головной боли, боли в животе, беспокойстве и раздражительности.
- Препараты от остеопороза кофе может нейтрализовать минимум в два раза.
- Лекарства для лечения гипертонии тоже резко теряют эффективность или вообще становятся бесполезными.
- Мелатонин принимать вместе с кофе нет смысла — добавка полностью уничтожится кофеином, так ещё и естественно вырабатываемы мелатонин улетучится.
- Антипсихотические препараты, которые назначают при шизофрении, остром психозе, мание и других диагнозах, тоже слабо работают или совсем перестают это делать.
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