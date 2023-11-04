Реабилитолог рассказал, какие мышцы нужно массировать при головной боли

«Эффективный способ, который помогает большому проценту людей, – массаж основания черепа. Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, - эту впадинку тоже можно помассировать», - разъяснил Владимир Бондаренко.