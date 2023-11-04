Иммунолог предупредил о токсичных свойствах витамина D

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, какие витамины стоит принимать в осенне-зимний период. Он предупредил, что один из витаминов имеет токсичное свойство.

«Представьте: беременная женщина принимает витамин Д в количестве большем, чем нужно организму. Это вызывает окостенение у плода, который в ней, ростовых хрящей. Я хочу всех предупредить, что лишний витамин Д никому не нужен», – отметил врач.

По словам Жемчугова, лучше съесть красную жирную рыбу, чем пить «химический омега-3».Это касается и всего остального, лучше употреблять витамины в естественном виде, а не в таблетках. Кроме того, это еще и дешевле.