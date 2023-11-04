Терапевт объяснил, почему при стрессе болит живот

Стресс может вызвать не только психологические переживания, но и физиологические проблемы со здоровьем. Так, многие не раз испытывали боль в желудке при сильной тревоге. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», почему от стресса болит живот.

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По его словам, стресс напрямую связан с работой нервной системы, которая влияет на каждого человека. Когда мы едим, то чувствуем себя в безопасности. В этот момент работает парасимпатическая нервная система, она способствует активному выделению желудочного сока и хорошему функционированию кишечника. А во время стресса работает симпатическая нервная система, которая блокирует желудок и кишечник.

— Симпатическая нервная система блокирует работу желудочно-кишечного тракта, потому что мозг подает сигнал, что сейчас надо бежать от опасности, а не принимать пищу. А с полным желудком это делать тяжело. Организм блокирует кишечник, чтобы не было никаких намеков на прием пищи. Хотя мы в этот момент никуда не бежим, но наш головной мозг просто чего-то испугался, — пояснил Кондрахин.

Это в свою очередь приводит к нарушению пищеварения, слабости, вздутию, ощущению дискомфорта после еды, подчеркнул врач.

Кроме того, человек может почувствовать ноющие боли и колики в животе после еды, если находится в сильной тревоге. Организм стрессует и не дает желудочно-кишечному тракту переваривать пищу, отметил терапевт.

Специалист предупредил, что самостоятельно определить признаки боли в желудке во время стрессовой ситуации невозможно. Нужно сразу обратиться к врачу, чтобы он поставил точный диагноз.

— Человек, который находится в стрессе, не сможет точно определить, что у него отсутствуют заболевания желудочно-кишечного тракта и живот болит от нервов. Как только появились характерные признаки, необходимо сразу обратиться к гастроэнтерологу или терапевту, — посоветовал Кондрахин.