Стало известно, как плотность молочных желез влияет на риск рака

Женщины, у которых был ошибочно диагностирован рак груди, с большей вероятностью заболеют раком молочной железы в течение последующих 20 лет. Особенно высокий риск наблюдался у женщин с низкой плотностью груди. Об этом сообщают ученые из Каролинского института (KI) в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Oncology.

© Газета.Ru

Ученые использовали данные 45 тысяч женщин с ложноположительным результатом маммографии и 452 тысяч женщин того же возраста, которые обследовались на рак груди в Стокгольме. Они выяснили, что у женщин, которым ошибочно диагностировали рак молочной железы при скрининге, риск реального выявления рака груди был на 60% выше в течение последующих 20 лет.

Риск был выше в течение четырех-шести лет после ложноположительного результата. Кроме того, шансы на диагностирование рака были наибольшими для женщин от 60 до 75 лет и для женщин с низкой плотностью груди.