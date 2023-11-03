Каким бывает стресс и как его преодолеть?

В ответ на неблагоприятные условия внешней среды, когда человек начинает сильно переживать, у него могут возникнуть психогенные расстройства.. О причинах возникновения стресса и о том, как с ним бороться, рассказала «Аргументам и фактам» психиатр и психотерапевт Алана Баева.

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Существует три группы психических расстройств: эндогенные, экзогенные и психогенные, отметила специалист. Первая группа расстройств появляется из-за внутренних процессов, а вторая из-за травм или болезней. Для профилактики подобных расстройств достаточно придерживаться здорового образа жизни: сбалансированно питаться, спать по 7-8 часов в сутки, заниматься спортом и вовремя обращаться в медучреждения с волнующими симптомами.

Психогенные расстройства появляются в ответ на неблагоприятные условия внешней среды, когда человек начинает сильно переживать. Для того, чтобы почувствовать себя лучше под властью стресса, отметила психотерапевт, нужно позволять себе проявлять эмоции, не боятся просить помощи, следить за режимом сна, много двигаться и радовать себя маленькими подарками.