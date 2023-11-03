Боль и пятна на коже: три признака, что у вас повышен холестерин

Не игнорируйте эти симптомы.

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Кажется, что проблема повышения холестерина в крови должна начать волновать где-то после 50 лет, но статистика неумолима — каждый четвертый житель большого города страдает гиперхолестеринемией.

Как же понять, что пришло время проверить свои сосуды? Это вам может подсказать ваш организм, главное, не пропустить «звоночки» от него.

Боль в ногах

Очень часто первыми поражаются большие артерии в нижних конечностях, на этом фоне может возникать тянущая боль. Как правило, неприятные ощущения в ногах в этом случае беспокоят после физической нагрузки, даже быстрая ходьба может аукнуться тяжестью в ногах к вечеру. В редких случаях наблюдается онемение пальцев ног, но в этом случае уже никак нельзя затягивать с посещением врача. Большое скопление бляшек не так безобидно, как может показаться.

Головные боли

Повышенный уровень холестерина может отозваться головными болями, а все из-за того, что избыток холестерина вызывает недостаток кровообращения сосудов мозга. Нервные клетки при этом деформируются и многие процессы замедляются. Чем больше времени накапливается холестерин в крови, тем более затяжными становятся головные боли, часто в запущенном состоянии даже сильные обезболивающие перестают помогать. Без помощи специалиста здесь уже не обойтись.

Пятна на коже