Боль и пятна на коже: три признака, что у вас повышен холестерин
Не игнорируйте эти симптомы.
Кажется, что проблема повышения холестерина в крови должна начать волновать где-то после 50 лет, но статистика неумолима — каждый четвертый житель большого города страдает гиперхолестеринемией.
Как же понять, что пришло время проверить свои сосуды? Это вам может подсказать ваш организм, главное, не пропустить «звоночки» от него.
Боль в ногах
Очень часто первыми поражаются большие артерии в нижних конечностях, на этом фоне может возникать тянущая боль. Как правило, неприятные ощущения в ногах в этом случае беспокоят после физической нагрузки, даже быстрая ходьба может аукнуться тяжестью в ногах к вечеру. В редких случаях наблюдается онемение пальцев ног, но в этом случае уже никак нельзя затягивать с посещением врача. Большое скопление бляшек не так безобидно, как может показаться.
Головные боли
Повышенный уровень холестерина может отозваться головными болями, а все из-за того, что избыток холестерина вызывает недостаток кровообращения сосудов мозга. Нервные клетки при этом деформируются и многие процессы замедляются. Чем больше времени накапливается холестерин в крови, тем более затяжными становятся головные боли, часто в запущенном состоянии даже сильные обезболивающие перестают помогать. Без помощи специалиста здесь уже не обойтись.
Пятна на коже
Гиперхолестеринемия может провоцировать появление на коже желтых пятен или выражаться скоплением белого или желтоватого цвета. Очень часто подобные проявления наблюдаются на тонкой коже, например, на веках, но бывает и на локтевых сгибах, а также на ладонях. Заниматься самолечением не стоит, получите консультацию специалиста.