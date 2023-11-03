Ученые доказали: билингвы меньше подвержены болезни Альцгеймера

Людей, которые могут свободно общаться на двух языках, называют билингвами. Причем стать билингвой можно в лбом возрасте, не только в детстве. Если в ежедневной практике использовать два языка, то риск развития болезни Альцгейммера снижается. К такому выводу пришли ученые из университета Барселоны.

В исследовании участвовали 746 человек. Ученые анализировали, как изучение второго языка в возрасте 12-15 лет, 16-30 лет и 31-60 лет повлияло на когнитивные способности человека в пожилом возрасте. Выяснилось, что те люди, которые выучили второй язык до наступления старости, имели больший объем серого вещества в мозге. Развитие болезни Альцгеймера начинается в результате дисфункции нейронов, которая происходит из-за атрофических процессов в сером веществе мозга. Чем раньше человек начинал учить язык, тем ниже у него был риск болезни Альцгеймера.