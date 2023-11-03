Почему возникает металлический привкус во рту

Иногда люди могут чувствовать привкус железа во рту. О чем свидетельствует этот симптом и насколько это опасно, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами.

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По словам врача-терапевта и гастроэнтеролога Никиты Харлова, металлический привкус во рту приближен к привкусу крови, а причины его возникновения могут быть разными.

"Например, из-за кровотечения в пищеводе, либо если в желудке кровоточит язва. Также при сильном кашле кровь может выделяться из бронхиального отдела, и во рту будет ощущаться неприятный вкус", — пояснил врач.

При этом кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко рассказал, что металлический вкус может также проявляться при нехватке витаминов и при раке.

"При онкологических заболеваниях у человека тоже может возникнуть искажение вкуса, но это не стопроцентное железо, но может быть на него похоже", — отметил специалист.

Харлов также объяснил, к каким специалистам нужно обратиться в случае появления металлического привкуса во рту.

"В первую очередь нужно обратиться к терапевту, который определит, к какому специалисту отправить человека на обследование. Также можно обратиться сразу к гастроэнтерологу, чтобы исключить кровотечения в пищеводе, желудке или кровоточивость язвы", — порекомендовал врач.