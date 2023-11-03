Можно ли лечить онкологические заболевания настойкой аконита

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что аконит — одно из самых эффективных средств для лечения онкологических заболеваний и прием настойки из него может выступать как альтернатива химиотерапии.

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А что на самом деле?

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Аконит, или борец — род крайне ядовитых многолетних травянистых растений семейства лютиковые, насчитывающий множество видов по всему миру. Ядовитыми их делает содержание ряда алкалоидов, главный из которых — аконитин. При попадании в организм аконит влияет главным образом на работу сердца, а также центральной нервной системы — вплоть до летального исхода. Основными причинами смерти становятся острая сердечно-сосудистая недостаточность, аритмия и паралич дыхания. При этом противоядия нет, а лечат симптомы — прежде всего самые тяжелые и угрожающие жизни. Среди других симптомов отравления аконитом можно назвать зуд и покалывание в различных частях тела, ломоту, боль в желудочно-кишечном тракте, головокружение, проблемы со зрением и т.п.

Тем не менее в народной медицине настойки из разных видов аконита нередко применяют для лечения артритов, мигреней, как отмечено выше, онкологических и других заболеваний. Так что нередки случаи отравления больных, ведь из-за высокой токсичности аконита тяжелые последствия могут вызвать даже небольшие дозы препарата на основе этого растения.

Также важно отметить, что аконит и аконитин входят в список сильнодействующих и ядовитых веществ, который утверждает российское правительство и на который в некоторых статьях ссылается Уголовный кодекс. Так, за их незаконное изготовление, переработку, хранение, перевозку и сбыт может грозить штраф или лишение свободы. Из чего можно сделать косвенный вывод о высоком социальном риске этих веществ.

Старший научный сотрудник Онкологического центра им. Н.Н. Блохина, врач-онколог Игорь Самойленко отмечает, что ни о каких проверенных публикациях, свидетельствующих об эффективности аконита в борьбе с онкологическими заболеваниями, не известно. По его словам, "значительная часть лекарств, которыми мы пользуемся сегодня, может иметь растительное происхождение. То есть в реальности растительное сырье для производства противоопухолевых лекарственных препаратов давно используется. Но любой лекарственный препарат должен пройти определенный цикл от идеи его производства до доказательства, что он работает. Очевидно, что аконит такой путь не прошел. И его нельзя рекомендовать для лечения онкологии". Также врач добавил, что необходимо следовать утвержденным медицинским протоколам лечения, которые дают наиболее надежный и быстрый результат с точки зрения выздоровления пациента.

Что в сухом остатке?

Настойка аконита не является сертифицированным лекарственным средством для лечения онкологических и других заболеваний. Более того, это растение крайне ядовито, и отравление может закончиться смертью. Поэтому при проблемах со здоровьем необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью, а не заниматься самолечением.