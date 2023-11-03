Россиян с тремя болезнями призвали не злоупотреблять популярным зимним фруктом

Некоторым людям не стоит злоупотреблять популярным зимой фруктом — хурмой, рассказал диетолог и нутрициолог Михаил Гинзбург. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал три болезни, при которых этот фрукт нужно есть в ограниченных количествах россиян.

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По словам диетолога и нутрициолога Михаила Гинзбурга, хурма является полезным для здоровья продуктом: она хороша для эластичности сосудов, работы нервной системы, поддержки иммунитета и профилактики поседения. Кроме того, этот фрукт содержит большое количество витаминов А, В, С, а также различных микроэлементов.

При этом, продолжил он, продуктом не стоит злоупотреблять людям с заболеваниями поджелудочной железы.

«Тем, у кого имеется мочекаменная болезнь, тоже следует ограничить себя в употреблении фрукта, поскольку он обладает мочегонным эффектом. Страдающим сахарным диабетом нужно есть продукт ограниченно, поскольку хурма достаточно сладкая: не более одного плода в сутки», — призвал россиян Гинзбург.