Эксперт поделилась простым способом понизить давление

Для понижения давления не всегда требуются лекарственные препараты. Как добиться этого в домашних условиях с помощью одного простого средства, "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По словам специалиста, с задачей может справиться мята. Ее употребление снижает артериальное давление, расширяет сосуды и расслабляет. Кроме того, растение является спазмолитиком.

"Поэтому если есть какие-то спазмы, например, желудка или кишечника даже на фоне стресса, то она может облегчать ситуацию".

Но и это еще не все лечебные свойства мяты: она также обладает хорошим желчегонным действием и уменьшает тошноту.