Офтальмолог назвала два главных признака дальнозоркости

Офтальмолог Барышникова назвала два главных признака дальнозоркости
Возрастная дальнозоркость представляет собой естественный физиологический процесс, который дает о себе знать после 40 лет. Как распознать дальнозоркость на раннем этапе ее развития, порталу NEWS.ru рассказала офтальмолог Дарья Барышникова.
По словам специалиста, пресбиопия всегда проявляется одинаково.
Во-первых, у человека возникает трудности при чтении, заполнении бумаг или, например, вышивании. Во-вторых, появляется интуитивное желание отодвинуть ту же книгу или смартфон чуть подальше, чтобы можно было распознать интересующую информацию.
"Вылечить миопию или пресбиопию упражнениями нельзя", – напомнила врач.
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