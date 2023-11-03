Офтальмолог назвала два главных признака дальнозоркости

Возрастная дальнозоркость представляет собой естественный физиологический процесс, который дает о себе знать после 40 лет. Как распознать дальнозоркость на раннем этапе ее развития, порталу NEWS.ru рассказала офтальмолог Дарья Барышникова.

Во-первых, у человека возникает трудности при чтении, заполнении бумаг или, например, вышивании. Во-вторых, появляется интуитивное желание отодвинуть ту же книгу или смартфон чуть подальше, чтобы можно было распознать интересующую информацию.