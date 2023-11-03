8 симптомов, при которых надо срочно идти к колопроктологу

Обычно при ухудшении состояния люди думают о походе к врачу. И, вероятно, один из последних специалистов, которых вспоминают в таком случае, становится колопроклотог. А зря. Этот специалист диагностирует и лечит важные заболевания, поражающие толстый кишечник, прямую кишку и выход из нее — анус. Многие из «профильных» заболеваний этих специалистов очень коварны и смертельно опасны. Врач-терапевт Александр Лаврищев перечислил симптомы, при которых придётся задуматься о походе к колопроктологу.

© Секрет Фирмы

Терапевты обычно отправляют к колопроктологам пациентов с подозрением на такие заболевания, как рак толстой кишки, воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона), геморрой, анальные трещины и пр.

«Профильные» для колопроктолога заболевания могут проявляться сами разными симптомами, однако к числу распространённых относятся:

Диарея или запор на протяжении более чем 14 дней.

Кровотечение из заднего прохода либо следы крови на бумаге или стенках унитаза.

Боль в животе, особенно нижней его части.

Не объяснимая явно потеря массы тела.

Наличие «шишек», припухлостей или выпячиваний в области анального отверстия, боли в заднем проходе (при дефекации, занятии анальным сексом, долгом сидении и т. д.).

Зуд в области заднего прохода, наличие неприятного запаха и выделений из него.

Узкий, похожий на карандаш или макаронину стул.

Наличие следов крови, слизи, гноя в стуле.

Помните, что эти симптомы могут быть связаны и с другими заболеваниями ЖКТ, поэтому желательно для начала обратиться к терапевту или врачу общей практики, чтобы не пропустить важных деталей.

При направлении пациентов к колопроктологу обычно не требуется никакой подготовки (в противном случае это обговаривается сотрудниками медицинского учреждения заранее).