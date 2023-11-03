Кардиолог рассказала, чем опасна гипертония

Артериальная гипертензия, или болезнь повышенного давления — это хронически протекающее заболевание, характерным признаком которого является повышенное артериальное давление, то есть гипертония. Правда ли, что это заболевание поражает лишь старшее поколение и чем оно опасно, «Вечерней Москве» рассказала кардиолог клиники «Рассвет» Оксана Дикур.

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По ее словам, повышенное давление диагностируется при повышении его уровня до140 и 90 миллиметров ртутного столба и выше.

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— Важно отметить, что специфичных для повышения давления симптомов не существует. Для постановки диагноза достаточно только цифр на тонометре. Кроме того, не существует каких-либо индивидуальных норм артериального давления, у людей старше 80 лет, как и у подростков младше 18, давление должно быть менее указанных показателей. Другими словами, «рабочего» давления не существует, — подчеркнула Дикур.

При этом считать, что повышенное артериальное давление — это удел только лиц старшей возрастной категории — неверно, отметила врач.

— В современном мире на фоне жизни в условиях хронического стресса, неправильного питания и низкого уровня физической активности артериальная гипертензия может дебютировать и в более раннем возрасте, у людей, моложе 40 лет, и даже моложе 30. Поэтому не стоит пренебрегать измерением артериального давления, этот простой и дешевый метод обследования позволяет вовремя поставить диагноз и назначить эффективное лечение, а значит, существенно снизить риск развития в будущем тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, — посоветовала кардиолог.

К тяжелейшим последствиям гипертонии относятся инфаркт миокарда и инсульт, сообщила специалист.

При этом до сих пор не совсем ясно, почему у людей начинает повышаться артериальное давление, заметила Дикур. Наиболее вероятная теория — влияние на организм хронического стресса.

— Хронический стресс приводит не только к длительной стимуляции нервной системы и токсическому воздействию на организм гормонов стресса, но и к активации иммунных реакций. Активированные иммунные клетки проникают в различные органы и системы, сердце, почки и головной мозг. Асептическое воспаление головного мозга, по-видимому, служит пусковым механизмом повышения артериального давления, который запускает остальные патофизиологические процессы, приводящие в итоге к инфаркту и инсульту, — объяснила кардиолог.