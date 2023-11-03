Врач объяснил, как снять головную боль за несколько минут

Иногда от головной боли помогают избавиться не только медикаменты. Как добиться положительного результата без их приема, в интервью радио Sputnik рассказал реабилитолог Владимир Бондаренко.

© Pexels

По словам специалиста, чаще всего головная боль возникает при заболеваниях шейного, грудного отделов позвоночника и плохой работе мышц, которые крепятся к затылочной части. В этой связи улучшить самочувствие может массаж определенных точек.

Врач рекомендует медленно массировать затылочную часть большими пальцами: от центра в обе стороны, почти доходя до ушей.

Или же можно поработать с малой грудной мышцей, отмечает эксперт. А именно – помассировать впадину, где соединяются плечо и ключица.

А для профилактики головной боли следует добавить в свою жизнь утреннюю гимнастика и прогулки на свежем воздухе, резюмировал врач.