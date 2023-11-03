Врач рассказала о причинах хронической усталости

Постоянная слабость может указывать на целый ряд проблем со здоровьем. Об этом заявила старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.

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Усталость может объяснятся железодефицитной анемией, объяснила она.

— Недостаток железа в организме может привести к снижению уровня гемоглобина, что вызывает усталость и слабость. Если у вас есть эти симптомы в сочетании с пониженным аппетитом, бледностью кожи и ногтей, обратитесь к врачу для диагностики и лечения, — приводит слова врача "Газета.Ru".

Кроме того, возможной причиной хронической усталости Савельева назвала гипотиреоз, который характеризуется недостаточной выработкой гормонов, необходимых для контроля обмена веществ и энергии в организме.

Кроме того, слабость человек часто испытывает при синдроме хронической усталости.

— Это состояние, характеризующееся продолжительными периодами сильной усталости, которая не устраняется отдыхом или сном. У пациентов с СХУ также могут наблюдаться слабость, плохая концентрация, боли в мышцах и суставах. Этот синдром требует комплексной диагностики и управления лечением, и для установления точного диагноза рекомендуется обратиться к специалисту, — заявила Савельева.

По словам эксперта, усталость может быть и проявлением депрессии. Также в числе заболеваний, при которых пациенты часто испытывают слабость и утомление, входят диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая почечная недостаточность, инфекции и даже некоторые виды рака.