Ротовое дыхание: причины, последствия, лечение

И рассказала о причинах развития этого состояния.

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Дыхание – настолько повседневный и естественный процесс, что ему редко придаётся серьёзное значение. Парадоксально, но даже в таком деле легко совершить ошибку – например, постоянно дышать ртом. Это может иметь последствия для здоровья.

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Причины дыхания через рот

Носовая полость имеет несколько важных функций, которые делают её незаменимым составляющим правильной работы дыхательной системы.

Вдыхаемый через нос воздух сталкивается с большим сопротивлением – это улучшает работу лёгких, межрёберных мышц и диафрагмы, способствуя правильному дыханию. Помимо этого, носовое дыхание очищает, увлажняет и согревает вдыхаемый воздух, а также обогащает его оксидом азота, что позволяет лучше усваивать кислород в лёгких и в организме в целом.

Разумеется, существуют ситуации, когда человек вынужден дышать ртом. Это может быть следствием:

травм;

анатомических дефектов;

искривления перегородки;

полипов (небольшие скопления клеток);

воспаления миндалин лимфоглоточного кольца, особенно аденоидной;

синуситов (воспаление слизистой оболочки);

пороков развития;

осложнений после приёма сосудосуживающих препаратов;

опухоли носоглотки;

инородных тел;

аллергического или вазомоторного ринита.

Симптомы затруднённое носовое дыхание;

нарушение обоняния;

выделения из носа;

сужения или искривления;

нарушение тембра речи;

гнусавость голоса.

Последствия дыхания через рот у детей и взрослых

Дыхание через рот не только мешает фильтрации воздуха, но и способствует попаданию инфекций в ротовую полость и дыхательную систему, что может вызвать стоматологические проблемы, охриплость голоса и увеличить риск возникновения ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). А также повысить риск аллергических реакций и обострений астмы, так как аллергены получают прямой доступ в организм.

Изменение прикуса

Особенно внимательными нужно быть родителям. Аденоиды у детей нередко становятся причиной нарушения носового дыхания. Если не лечить патологическое увеличение миндалин, дети начинают дышать ртом постоянно, что в итоге приводит к изменению прикуса, положения языка, губ и даже деформации костей лица.

Нарушение сна

Помимо этого, нарушение носового дыхания в возрасте от трёх до пяти лет способно спровоцировать проблемы с концентрацией и сном.

Не застрахованы от нарушений и взрослые. Постоянное дыхание через рот также может вызвать у них проблемы с вниманием, а также изменение чувствительности к запахам и вкусу. Это связано с изменениями в микробиоме полости рта и нижних дыхательных путей.

Проблемы с желудком

На влиянии дыхания через рот на желудочно-кишечный тракт стоит остановиться подробнее. При таком способе дыхания нередко возникает сухость во рту и глотке. Это не просто дискомфорт: так снижается эффективность слюнных желез. А слюна, в свою очередь, играет важнейшую роль на начальной стадии пищеварения.

При её недостатке затрудняются жевание и глотание, и в результате пища попадает в желудок без достаточной предварительной обработки, что напрямую влияет на эффективность пищеварения и усвоения еды.

Кроме того, дыхание через рот может привести к тому, что человек проглатывает слишком много воздуха. Это зачастую вызывает усиленное газообразование в желудке и кишечнике, которое провоцирует вздутие и иные, не очень эстетичные последствия в виде метеоризма.

Болезни лёгких

Весь вышеперечисленный вред от дыхания через рот многократно ухудшается в зимних условиях. Холодный воздух гораздо сильнее раздражает слизистую оболочку дыхательных путей и снижает её защитные свойства.

Нельзя забывать и переохлаждение лёгких и бронхов, приводящее к их воспалению. Подобное состояние ещё сильнее затрудняет дыхание. Среди всего прочего, при вдыхании холодного воздуха может наблюдаться спазм коронарных артерий, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Остановки дыхания во сне

Развитая привычка дышать через рот зачастую связывается с ночным апноэ – периодическими остановками дыхания во сне. При дыхании через рот язык и мягкие ткани верхних дыхательных путей чаще «схлопываются» и блокируют поступление воздуха. О наличии проблемы человек обычно узнаёт от близких, поскольку она часто сопровождается храпом.

Это не только нарушает сон других людей, но и мешает самому храпящему, снижая качество его отдыха – в перспективе накопительный эффект повышает риск возникновения нейрофизиологических расстройств. Они проявляются головными болями, «разбитым» состоянием, дневной сонливостью и уменьшением работоспособности.

Лечение

Чтобы исправить проблему дыхания через рот, важно обратиться к врачу, который поможет выявить причину нарушения и назначить лечение. К примеру, для детей существуют специальные тренировочные упражнения и гимнастика, чтобы научить их дышать носом. Свои методики есть и для взрослых.

Лечение зависит от причины. Полипы, опухоли, врождённые нарушения или посттравматические, инородные тела – решают хирургическим путём. В случае аллергических ринитов – определяют причины аллергена и подбирают терапию и режим.

Проблемы с миндалинами и пазухами ведёт ЛОР врач, своевременно выявляя инфекционную причину и проводя мероприятия по улучшению оттока из пазух или уменьшению размера миндалин, вплоть до решения об оперативном вмешательстве.