Тест на наличие заболеваний коленного сустава: видео
Боль в коленях – распространенная проблема, которая может быть вызвана различными факторами, включая травмы, износ хряща, а также воспалительными заболеваниями, такими как артрит.
Хотя для точной диагностики необходимо обратиться к врачу, есть простой тест, который можно провести дома, чтобы определить наличие воспаления в коленных суставах.
Врач Сергей Длин советует обратить внимание на наличие болевого синдрома во время подъема по лестнице. Если ощущается боль или дискомфорт в колене, то стоит обратиться к специалисту для проведения дальнейшей диагностики.
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