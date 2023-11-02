Боль в коленях – распространенная проблема, которая может быть вызвана различными факторами, включая травмы, износ хряща, а также воспалительными заболеваниями, такими как артрит.

Хотя для точной диагностики необходимо обратиться к врачу, есть простой тест, который можно провести дома, чтобы определить наличие воспаления в коленных суставах.

Врач Сергей Длин советует обратить внимание на наличие болевого синдрома во время подъема по лестнице. Если ощущается боль или дискомфорт в колене, то стоит обратиться к специалисту для проведения дальнейшей диагностики.