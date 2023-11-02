Онищенко объяснил необходимость вакцинироваться от гриппа

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко высказался о ситуации с заболеваемостью гриппом в России. Он также заявил, что вакцинация от него должна быть завершена уже к началу ноября.

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«Сообщения о том, что в девяти регионах идет всплеск заболеваемости гриппом… «Всплеск», как я понимаю, вышел из глубины сознания молодого журналиста, который еще помнит, как он плескался в ванночке или корытце, когда был маленьким», – иронично высказался медик.

По словам Геннадия Онищенко, правильно говорить, что сейчас в стране идет сезонный рост заболеваемости. Однако предотвратить дальнейшее распространение гриппа возможно, если вовремя завершить вакцинацию.

Врач отметил, что сейчас в Москве ситуация с гриппом «спокойная». Именно поэтому в столице нужно завершить вакцинацию как можно быстрее.

«Москва – это самый уязвимый город, самый беспокойный и густонаселенный, беспрерывно мотается по миру. Сюда можно навезти всего откуда хочешь», – подчеркнул эпидемиолог.

При этом медик напомнил, что если человек заболевает гриппом, то после лечения организм выходит ослабленным. Это, в свою очередь, может стать причиной развития других болезней и вирусов в организме. Именно поэтому стоит пройти вакцинацию от гриппа, передает НСН.