"Не было ничего, кроме черноты". Что ощущает человек в коме

Кома — это длительное глубокое состояние бессознательности. Люди, находящиеся в таком состоянии, живы, но не в состоянии двигаться, осознавать окружающее или реагировать на него. При этом у человека могут возникать спонтанные движения, и открываться глаза в ответ на внешние раздражители.

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Рассказываем, почему люди впадают в кому и как это ощущается, в материале "Рамблера".

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Кома может быть результатом многих состояний, в том числе:

Черепно—мозговой травмы;

Инсульта — отсутствия или прерывания притока крови к головному мозгу;

Недостатка кислорода в мозге;

Инфекций — энцефалита (воспаление головного мозга) и менингита (инфекция оболочек головного мозга);

Отравления токсичными для мозга веществами — отравление угарным газом, передозировка наркотиками или интоксикация алкоголем;

Осложнений основного заболевания, например, диабета.

Кома обычно длится не дольше нескольких недель. Большинство людей в конце концов приходят в сознание и постепенно выздоравливают. Некоторые люди так и не продвигаются дальше самых элементарных реакций и получают инвалидность, но многие восстанавливают полное осознание.

Люди, которые находятся в коме в течение долгого времени, могут перейти в длительное вегетативное состояние, когда пациент открывает глаза, самостоятельно дышит, но сознание отсутствует. Однако врачи утверждают, что такое состояние чревато опасными осложнениями: чем дольше человек находится в коме, тем меньше у него шансов из нее выйти.

"На самом деле там не было ничего"

То, как ощущает себя человек в коме, зависит от тяжести его состояния. В глубокой коме пациенты не проявляют нормальных рефлекторных реакций, не реагируют на звуки, свет, не ощущают боли, но есть исследования, которые доказывают, что в вегетативном состоянии люди могут реагировать на речь. Есть также научные работы, показавшие, что пациенты, которые слушали в наушниках истории членов семьи об известных им событиях, восстанавливались быстрее.

Видят ли что-либо люди в коме? Большинство пользователей Reddit рассказали, что, будучи без сознания, они ничего не видели, не слышали и не ощущали, а этот период они описали как "огромную дыру" в памяти.

"В подростковом возрасте я пролежал в коме около двух недель после остановки сердца. Фактически я был мертв больше часа. Люди часто спрашивают меня, слышал ли я, как моя семья разговаривает со мной, или мне это снилось. Ответ - "Нет".

В моей памяти огромная дыра, начинающаяся примерно за две недели до комы и продолжающаяся неделю после "пробуждения". И "пробуждение" взято в кавычки, потому что я просыпался, задавал кучу полусвязных вопросов, снова засыпал, затем снова просыпался и задавал точно такие же вопросы, в точно таком же порядке.

Кома была даже не чернотой. Ничего просто не существует".

"Я пробыл в коме 3 дня после серьезной аварии на велосипеде, вызванной медицинскими причинами. Я проснулся с нулевым воспоминанием о том, почему я был там или что было сказано, пока меня не было. Это, пожалуй, самая страшная ситуация, в которой я когда-либо оказывался, но я не могу сказать, что помню ее. Я проснулся и увидел, что мои мама и папа в больнице, а я и мое тело в каком-то напряжении, и это было намного страшнее для меня".

"Я находился в медикаментозной коме в течение 3 дней, когда мне было 17. Честно говоря, я ничего не помню. Я помню, как то приходил в себя, то выходил из наркоза, пытаясь вытащить дыхательную трубку, и что мои руки были прикованы к кровати. Когда я проснулся и пришел в себя, я ничего не мог вспомнить из того, что на самом деле было в коме. На самом деле там не было ничего, кроме черноты. Ни снов, ни огней, ни голосов, просто ничего".