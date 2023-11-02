Названы опасные болезни о которых сигнализирует громкий храп

Печальная статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что пневмония ежегодно уносит миллионы жизней и до сих пор считается одной из самых частых причин смерти от инфекционных заболеваний. Летальность этого недуга зачастую связана с его поздним обнаружением, поскольку симптомы этой болезни могут быть схожи с признаками ОРВИ. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России.

© Вести Подмосковья

Очевидно, что любое воспаление легких начинается с кашля, который сначала бывает сухим, но с развитием заболевания усиливается, выделяет мокроты. Последний признак характерен именно для пневмонии и, по словам специалистов, является редкостью при острых респираторных заболеваниях.

«Другим важным симптомом пневмонии является ослабленное дыхание и одышка. Пациент может также испытывать учащенное сердцебиение. Одышка является характерным признаком, который отличает пневмонию от ОРВИ. Кроме того, возникают боли в грудной клетке и повышается температура», - уточнили в медцентре.