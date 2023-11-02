Названо требующее срочного обращения к врачу изменение на коже

Прыщи, высыпания или другие изменения на коже, которые не заживают в течение трех месяцев, могут быть симптомами рака, поэтому они требуют срочного обращения к врачу. Об этом предупредила врач-дерматолог Элейн Кунг, пишет HuffPost.

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По словам Кунг многие люди знают признаки меланомы, но игнорируют проявления более распространенных разновидностей рака кожи, таких как базальноклеточный или плоскоклеточный рак кожи. Симптомом плоскоклеточной карциномы она назвала чувствительные выступы на коже, похожие на рог носорога. Она добавила, что в основном они растут поверх розового чешуйчатого пятна.

Базальноклеточный рак часто представляет собой блестящие, полупрозрачные шишки с нечеткими границами, которые могут легко кровоточить без видимой травмы, — отмечает Элейн Кунг.