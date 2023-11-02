Врач призвал беременных следить за здоровьем сердца

Беременность может спровоцировать летальный исход из-за сердечных нарушений в том случае, если у женщины уже были заболевания данного органа, предупредил врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Вечерней Москвой» он призвал женщин следить за своим здоровьем, так как беременность может усугубить патологии сердца, которое «отвечает за жизни двоих людей».

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Если у пациентки до этого уже диагностировали отклонения в работе сердца, беременность может усугубить любые сердечно-сосудистые патологии. Ведь фактически одно сердце отвечает за жизни двоих людей, — пояснил терапевт.

Комментируя смерть индийской актрисы, известной как доктор Прия, врач предположил, что к сердечному приступу могли привести пороки развития клапанного аппарата, перенесенные миокардиты или аритмия. Кондрахин уточнил, что спровоцировать приступ могут внутренние кровотечения или анемия, аномалия развития легких, перегрузка легочного ствола или тромбоэмболия.