Дерматолог рассказала, как быть, если травмировали родинку

Если травмировать родинку, она может воспалиться, покраснеть и начать болеть. Чтобы избежать этого, нередко поврежденную родинку обрабатывают антисептиком и заклеивают пластырем. Эитого делать категорически нельзя, заявила в разговоре с «Почему болит» врач-дерматолог Алёна Колесник.